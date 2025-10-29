Treffen am Rande des APEC-Gipfels
China bestätigt Begegnung von Xi und Trump in Südkorea

China hat ein Treffen zwischen Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Trump bestätigt.

    US-Präsident Donald Trump hält eine Rede im Oval Office des Weißen Hauses.
    US-Präsident Donald Trump soll Chinas Staatschef Xi treffen. (picture alliance / abaca | Pool/ABACA)
    Nach Angaben des Außenministeriums in Peking soll es am Rande des bevorstehenden Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft stattfinden. Vorgesehen sei ein Austausch über bilaterale Beziehungen und Fragen von gemeinsamem Interesse, hieß es.
    Trump hält sich bereits im südkoreanischen Gyeongju auf, wo das APEC-Treffen stattfindet. Dort kündigte er an, sich um eine Beilegung des Konflikts auf der koreanischen Halbinsel zu bemühen.
