Treffen am Rande des APEC-Gipfels

Nach Angaben des Außenministeriums in Peking soll es am Rande des bevorstehenden Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft stattfinden. Vorgesehen sei ein Austausch über bilaterale Beziehungen und Fragen von gemeinsamem Interesse, hieß es.
Trump hält sich bereits im südkoreanischen Gyeongju auf, wo das APEC-Treffen stattfindet. Dort kündigte er an, sich um eine Beilegung des Konflikts auf der koreanischen Halbinsel zu bemühen.
Diese Nachricht wurde am 29.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.