Treffen am Rande des APEC-Gipfels

US-Präsident Donald Trump soll Chinas Staatschef Xi treffen. (picture alliance / abaca | Pool/ABACA)

Nach Angaben des Außenministeriums in Peking soll es am Rande des bevorstehenden Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft stattfinden. Vorgesehen sei ein Austausch über bilaterale Beziehungen und Fragen von gemeinsamem Interesse, hieß es.

Trump hält sich bereits im südkoreanischen Gyeongju auf, wo das APEC-Treffen stattfindet. Dort kündigte er an, sich um eine Beilegung des Konflikts auf der koreanischen Halbinsel zu bemühen. Zugleich verwies er darauf, dass sich die USA auf ein Handelsabkommen mit Südkorea verständigt hätten.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.