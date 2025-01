Das Logo von Tiktok auf einem Smartphone. (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Jaque Silva)

Die Überlegungen befänden sich noch in einem frühen Stadium, berichtete die Agentur Bloomberg unter Berufung auf chinesische Regierungskreise. Weder TikTok noch Musk äußerten sich bislang zu dem Bericht. Der Streit über TikTok hatte sich in den USA zuletzt zugespitzt. Der Oberste Gerichtshof signalisierte Unterstützung für ein Gesetz, das den Verkauf oder das Verbot der von 170 Millionen Amerikanern genutzten App bis zum 19. Januar erzwingen würde. Zwei demokratische Abgeordnete appellierten daraufhin an den Kongress und Präsident Biden, die Frist zu verlängern. Auch der designierte Präsident Trump hatte das Gericht gebeten, die Umsetzung des Gesetzes zu verzögern, um nach seinem Amtsantritt Zeit für eine "politische Lösung" zu haben.

Falls das Gericht nicht eingreift, droht ab Sonntag ein Verbot neuer TikTok-Downloads in den App-Stores von Apple und Google.

