Treffen in Peking

Chinas Präsident Xi trifft den slowakischen Ministerpräsidenten Fico. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Lintao Zhang)

Einigkeit und Kooperation würden mehr denn je gebraucht, sagte Xi bei einem Treffen mit dem slowakischen Ministerpräsidenten Fico in Peking. Man zähle auf Regierungen wie jene in Bratislava, die sich innerhalb der EU für chinesische Interessen einsetzten. - Die Slowakei hatte sich im vergangenen Jahr etwa gegen Sonderzölle auf chinesische Elektroautos ausgesprochen.

Fico hatte gestern als einziger Regierungschef eines EU-Mitgliedslandes gemeinsam mit den Machthabern von Russland, Belarus und Nordkorea einer Militärparade in Peking beigewohnt. Am Rande der Veranstaltung traf Fico auch mit Russlands Staatschef Putin zusammen.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.