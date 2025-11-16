In einer Erklärung der chinesischen Küstenwache hieß es, die rechtmäßige Patrouille diene zur Wahrung der nationalen Rechte und Interessen. Von japanischer Seite gab es zunächst keine Stelllungnahme. Die Inselgruppe liegt nördlich von Taiwan. Sie wird seit 1972 von Japan verwaltet, aber auch von China und Taiwan jeweils als Teil des Staatsgebiets beansprucht.

Die Beziehungen zwischen China und Japan beiden Ländern sind derzeit besonders angespannt. Japans Ministerpräsidentin Takaichi hatte kürzlich eine militärische Reaktion ihres Landes auf einen möglichen chinesischen Angriff auf Taiwan nicht ausgeschlossen. Die Regierung in Peking forderte die Zurücknahme dieser Aussage.

China betrachtet Taiwan als sein Staatsgebiet. Das taiwanische Verteidigungsministerium meldete heute früh den Einsatz von 30 chinesischen Militärflugzeugen und sieben Marineschiffen im Luftraum und in den Gewässern um Taiwan innerhalb der vergangenen 24 Stunden.

