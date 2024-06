Handelsstreit

China erwägt, Schweinefleisch-Importe aus Europa ´zu beschränken. (dpa / agrar-press)

Das Handelsministerium in Peking kündigte eine entsprechende Untersuchung an. Die EU-Kommission hatte am Mittwoch zusätzliche Zölle in Höhe von bis zu 38 Prozent auf in China produzierte Elektroautos angekündigt. Hintergrund sind Vorwürfe, dass chinesische Hersteller von umfassenden Subventionen profitieren und dies zulasten europäischer Hersteller geht.

Anfang des Jahres hatte China bereits eine Untersuchung angekündigt, ob Weinbrand aus der EU mit höheren Zöllen belegt werden soll. Dieses Verfahren richtet sich inbesondere gegen Frankreich, das für höhere Zölle auf E-Autos aus China plädiert hatte.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.