Zwang zur Anpassung

Nationaler Volkskongress in China (Xie Huanchi/XinHua/dpa)

Der ‌Volkskongress beschloss zum Abschluss ⁠seiner Jahrestagung ein Gesetz zur Förderung einer gemeinsamen nationalen Identität. Es zielt darauf ab, die 55 ethnischen Minderheiten des Landes stärker an die von Han-Chinesen dominierte Mehrheitsgesellschaft und die Kommunistische Partei zu binden. Kritiker ⁠sehen ⁠darin einen weiteren Schritt, ⁠die kulturelle Eigenständigkeit von Gruppen wie Uiguren oder Tibetern zu ⁠untergraben und als Separatismus zu kriminalisieren.

Der Volkskongress verabschiedete auch den Fünfjahresplan für die Jahre 2026 bis 2030. Die Führung in Peking will damit den Ausbau von Schlüsseltechnologien weiter beschleunigen. Im Mittelpunkt stehen Halbleiter, künstliche Intelligenz sowie andere wichtige Industrien wie Robotik und Biotechnologie.

