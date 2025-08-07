Heute beginnen die World Games 2025 im chinesischen Chengdu. (IMAGO / VCG / IMAGO)

Das Sportereignis ist der wichtigste Wettbewerb für nicht-olympische Sportarten. Athleten messen sich in Disziplinen wie Tauziehen, Inline-Skaten, Tanzsport oder Rettungsschwimmen. Die Spiele finden in der Millionenstadt Chengdu statt. Sie dauern bis zum 17. August. China ist zum ersten Mal Gastgeber. Das deutsche Team hat sich für 25 der insgesamt 34 Sportarten qualifiziert. Bei den letzten World Games 2022 in Birmingham in den USA hatte Deutschland mit 47 Medaillen den ersten Platz belegt.

