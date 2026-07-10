Mode von Shein (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Richard Drew)

Die chinesische Marktaufsicht hat einen entsprechenden Antrag des Unternehmens genehmigt. Damit kann Shein an der Börse bis zu 341,6 Millionen Aktien platzieren. Zuvor hatte Shein auch Börsengänge in New York oder London erwogen.

Shein ist unter anderem mit günstiger, schnell produzierter Mode erfolgreich und in mehr als 150 Ländern aktiv. Gleichzeitig sieht sich Shein seit längerem mit Vorwürfen von Produktpiraterie, Umweltverschmutzung und schlechter Arbeitsbedingungen konfrontiert. Das Unternehmen wurde 2012 in China gegründet. Inzwischen hat es seinen Hauptsitz in Singapur.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.