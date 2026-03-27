Diplomatische Spannung

Die chinesische Botschaft in Tokio (AFP / KAZUHIRO NOGI)

Japan müsse eine vernünftige Erklärung liefern, sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums. Dass die Regierung in Tokio ihr Bedauern ausgedrückt habe, reiche nicht aus.

Am Dienstag war nach offiziellen japanischen Angaben ein Mann in die chinesische Botschaft eingedrungen. Es soll sich um einen Angehörigen der japanischen Armee gehandelt haben. Nach chinesischer Darstellung drohte der Mann damit, Diplomaten zu töten. Laut Medienberichten wurde ein Messer gefunden.

Die Beziehungen zwischen China und Japan hatten sich zuletzt weiter verschlechtert. Die neue japanische Regierungschefin Takaichi hatte ein militärisches Einschreiten angekündigt, sollte China versuchen, die Insel Taiwan unter Kontrolle zu bringen.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.