2025 summierte sich das Volumen aus Importen und Exporten im Geschäft mit China auf 251,8 Milliarden Euro. (Imago / NurPhoto / CFOTO)

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte , betrug das Volumen der Importe und Exporte rund 252 Milliarden Euro. Das Außenhandelsvolumen mit den USA schrumpfte im gleichen Zeitraum um fünf Prozent - auf knapp 241 Milliarden Euro. Grund ist vor allem der Rückgang der deutschen Exporte wegen der Zollpolitik von US-Präsident Trump. Auf Platz 3 folgen die Niederlande vor Frankreich und Polen.

China war bereits von 2016 bis '23 Deutschlands wichtigster Handelspartner, wurde aber 2024 durch die USA verdrängt.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.