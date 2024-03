China klagt bei WTO gegen die USA. (imago / Xinhua)

Man prangere eine diskriminierende Subventionspolitik im Bereich der Elektrofahrzeuge an, erklärte das Handelsministerium in Peking. Die USA müssten sich an die WTO-Regeln halten.

Die US-Regierung von Präsident Biden hatte im vergangenen Jahr ein mehrere hundert Milliarden schweres Subventionsprogramm für den Umbau der Industrie auf den Weg gebracht. Neben Technologien für erneuerbare Energien geht es dabei in besonderem Maße auch um die Produktion von E-Autos und Batterien dafür. Weil die Subventionen meist an die Produktion in den USA gebunden sind, wird das Programm auch in Europa kritisiert.

