Reederverband Bimco

China hat immer mehr Transportkapazitäten auf den Meeren.

Seemacht Nummer eins sei mit einem Anteil von 19 Prozent aber weiterhin Griechenland, hieß es. Während griechische Schiffseigner vor allem bei Massengutfrachtern, Tankern und Gastankern und weniger in der Containerschifffahrt stark präsent sind, haben Chinesen andere Schwerpunkte: "Sie kontrollieren einen geringeren Anteil an Tankern und Gastankern, aber einen höheren Anteil an der Stückgut- und Containerflotte, wobei Cosco Shipping zum höheren Anteil an der Containerflotte beiträgt", heißt es bei Bimco. Cosco ist nach Daten des Branchendienstes Alphaliner die viertgrößte Containerreederei vor Hapag-Lloyd aus Hamburg.

Insgesamt sind auf den Weltmeeren Bimco zufolge 61.000 Frachtschiffe mit einer Transportkapazität von rund 2,2 Milliarden Tonnen unterwegs. Zum Vergleich: Der Verband Deutscher Reeder gibt die Kapazität der deutschen Handelsflotte mit gut 56 Millionen Tonnen an.

Bimco geht davon aus, dass die Bedeutung Chinas in der Handelsschifffahrt weiter wachsen wird. "Obwohl die chinesische Flotte weniger Großreeder hat, ist der Auftragsbestand aller chinesischen Reeder um 21 Prozent größer als der Auftragsbestand der griechischen Reeder", hieß es. "Obwohl griechische Eigner häufig sehr aktiv auf dem Gebrauchtschiffsmarkt tätig sind, könnte dies darauf hindeuten, dass die chinesische Flotte in den kommenden Jahren schneller wachsen könnte als die griechischen Flotten."

