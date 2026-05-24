Kohlebergwerk in Provinz Shanxi

Die Kreisregierung spricht nun von 82 Todesfällen. Zuvor hieß es, es seien mindestens 90 Bergleute ums Leben gekommen. Chaotische Zustände am Unfallort hätten zu den unzutreffenden Angaben geführt.
Arbeiter eines Kohlebergwerks in der nördlichen Provinz Shanxi waren nach einer Gasexplosion verschüttet worden. Zum Zeitpunkt des Unglücks sollen sich rund 250 Bergleute unter Tage befunden haben. Wie die Deutsche Presse-Agentur schreibt, handelt es sich um Chinas verheerendstes Minenunglück seit mehr als 16 Jahren.
Diese Nachricht wurde am 24.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.