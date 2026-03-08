Iran-Krieg

Chinas Außenminister Wang Yi (Pavel Bednyakov / Pool AP / AP / dpa / Pavel Bednyakov)

Die Welt dürfe nicht zum Gesetz des Dschungels zurückkehren, sagte Wang in Peking am Rande des dort tagenden Nationalen Volkskongresses. Dies sei ein Krieg, der für keine der beteiligten Seiten Vorteile habe.

Kurz nach Beginn der Angriffe vor einer Woche hatte China die "traditionelle Freundschaft" zum Iran betont und Teheran Unterstützung zugesichert. Taten folgten bisher aber nicht. Für China hat sich die Versorgungslage verschlechtert, weil die USA binnen weniger Wochen nach Venezuela einen weiteren Wirtschaftspartner für Erdöl angriffen.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.