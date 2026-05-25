Diplomatie
China kritisiert Taiwan-Besuch von Delegation des Bundestages

China hat den Besuch einer Delegation des Deutschen Bundestages in Taiwan kritisiert. Das Außenministerium in Peking teilte mit, die Volksrepublik habe stets jede Form des offiziellen Austauschs ihrer diplomatischen Partnerländer mit Taiwan abgelehnt.

    Das Foto zeigt den Blick auf die Stadt Taipeh in Taiwan, vom Grand Hotel aus.
    China kritisiert die Reise der Bundestags-Delegation nach Taiwan (Archivbild von Taipeh von Mai 2025). (imageBROKER / Hans-Werner Rodrian)
    Man fordere die deutsche Seite auf, sich an das Ein-China-Prinzip zu halten. Die Führung in Peking betrachtet Taiwan als Teil des eigenen Staatsgebietes und strebt eine Vereinigung mit dem Festland an.
    Die fünfköpfige Bundestags-Delegation war am Wochenende in Taipeh eingetroffen. Morgen ist ein Treffen mit Präsident Lai Ching-te geplant. Deutschland unterhält keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan, pflegt aber einen intensiven wirtschaftlichen, kulturellen und wissenschaftlichen Austausch mit der Inselrepublik.
    Diese Nachricht wurde am 25.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.