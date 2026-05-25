Diplomatie

China kritisiert die Reise der Bundestags-Delegation nach Taiwan (Archivbild von Taipeh von Mai 2025). (imageBROKER / Hans-Werner Rodrian)

Man fordere die deutsche Seite auf, sich an das Ein-China-Prinzip zu halten. Die Führung in Peking betrachtet Taiwan als Teil des eigenen Staatsgebietes und strebt eine Vereinigung mit dem Festland an.

Die fünfköpfige Bundestags-Delegation war am Wochenende in Taipeh eingetroffen. Morgen ist ein Treffen mit Präsident Lai Ching-te geplant. Deutschland unterhält keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan , pflegt aber einen intensiven wirtschaftlichen, kulturellen und wissenschaftlichen Austausch mit der Inselrepublik.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.