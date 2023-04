Peking

China: Lassen uns bei Menschenrechten nicht belehren

China will sich nach den Worten von Außenminister Qin beim Thema Menschenrechte nicht belehren lassen. Nach einer Unterredung mit Außenministerin Baerbock in Peking sagte er vor der Presse, was sein Land am wenigsten brauche, sei ein Lehrmeister aus dem Westen.

14.04.2023