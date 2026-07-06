Südpazifik

Das Geschoss sei von einem U-Boot abgefeuert worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Statt eines Sprengkopfs sei auf der Rakete eine Attrappe montiert gewesen. Nähere Angaben zu dem eher seltenen Test dieser Art machte die Armee nicht.
Die neuseeländische Regierung erklärte, China habe sie wenige Stunden vorher informiert. Neuseeland hege seit langem Bedenken gegen solche Aktionen, sagte Außenminister Peters. Auch das australische Außenministerium und die japanische Regierung kritisierten den Raketentest und warnten jeweils vor einer Destabilisierung in der Region.
Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.