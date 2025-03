Gegenseitige Angriffe

Die Situation dürfe nicht außer Kontrolle geraten, sagte eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums. Sie rief dazu auf, die Spannungen in der Region auf diplomatischem Wege beizulegen. Auch UNO-Generalsekretär Guterres appellierte an beide Seiten, alle militärischen Aktivitäten sofort einzustellen. Jede weitere Eskalation könne die regionalen Spannungen verschärfen und den Kreislauf der Vergeltung anheizen, erklärte er in New York.

Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz hatte angegeben, zweimal innerhalb von 24 Stunden den US-Flugzeugträger "Harry Truman" mit Raketen und Drohnen angegriffen zu haben. In der Nacht zum Sonntag hatten die USA erstmals seit dem Amtsantritt von Präsident Trump Angriffe auf Huthi-Stellungen im Jemen geflogen.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.