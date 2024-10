Ein Modell der Tiangong-Raumstation (picture alliance / Costfoto / Long Wei)

Eine 60 Meter lange und 40 Tonnen schwere Rakete brachte das dreiköpfige Team vom Weltraumbahnhof Jiuquan in der Wüste Gobi ins All. Die zwei Männer und eine Frau sollen etwa sechseinhalb Stunden nach dem Eintritt in den Weltraum an die Raumstation andocken. Die Crew löst drei Männer ab, die seit April auf der Raumstation gearbeitet hatten. Diese sollen am 4. November wieder auf der Erde landen.

