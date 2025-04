Eine chinesische Rakete startet ins Weltall (Archiv) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Uncredited)

Die Mission Shenzhou-20 soll am Nachmittag in der Wüste Gobi im Nordwesten Chinas starten, teilte die Behörde für bemannte Raumfahrt mit. Die Taikonauten - wie chinesische Weltraumfahrer genannt werden - sollen ein halbes Jahr im All bleiben. Das Team soll physikalische und biowissenschaftliche Experimente vornehmen und Schutzvorkehrungen gegen Weltraumschrott treffen. China will auch in der Raumfahrt eine Großmacht werden und investiert unter Staatschef Xi hohe Summen in sein Raumfahrtprogramm. Bis 2030 will die Volksrepublik eine bemannte Mission zum Mond schicken.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.