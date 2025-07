Handelskonflikt

Hintergrund der Maßnahme ist eine Untersuchung der EU-Kommission zu öffentlichen Ausschreibungen für Medizintechnik in China. (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

Wie das Finanzministerium in Peking mitteilte, geht es um Importe, deren Wert umgerechnet 5,3 Millionen Euro übersteigt. Zudem beschränke die Volksrepublik die Einfuhr von Medizintechnik aus anderen Ländern, wenn diese zu mehr als 50 Prozent des Vertragswertes aus in der EU hergestellten Komponenten besteht. Nicht betroffen seien Produkte von europäischen Unternehmen, die in China produzieren, hieß es weiter. Hintergrund ist eine Untersuchung der EU-Kommission zu öffentlichen Ausschreibungen für Medizintechnik in China. Die Wettbewerbshüter wollen prüfen, ob europäischen Anbietern ein fairer Zugang dazu gewährt werde.

Andernfalls könnten chinesischen Unternehmen Einschränkungen bei der Teilnahme an EU-Ausschreibungen drohen. Peking kritisierte das europäische Vorgehen.

