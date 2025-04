Das Foto zeigt nach Angaben des taiwanesischen Verteidigungsministeriums ein chinesisches Kriegsschiff vor der Küste. (dpa / Ministry Of National Defense Taiwan)

Nach Angaben des taiwanesischen Verteidigungsministeriums in Taipeh wurden im Verlauf von 24 Stunden Dutzende Flugzeuge und 15 Kriegsschiffe rund um die Insel gezählt. China hatte erklärt, der Einsatz sei eine ernsthafte Warnung an Taiwan. Das US-Verteidigungsministerium sprach von aggressiven militärischen Aktivitäten und einer ebensolchen Rhetorik Pekings gegenüber Taiwan. Dies führe zu einer Verschärfung der Spannungen. Kritik an China kam auch von der EU. Eine Sprecherin des Europäischen Auswärtigen Dienstes rief alle Parteien zur Zurückhaltung auf.

Die Führung in Peking betrachtet das demokratische Taiwan als abtrünnige Provinz. Chinas Außenminister Wang hält sich derzeit zu Gesprächen in Moskau auf.

