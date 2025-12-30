Ein Soldat an Bord des chinesischen Flugzeugträgers Liaoning (Symbolbild) (picture alliance / AP Images)

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf das chinesische Militär berichtete, wurden Einsätze gegen Seeziele sowie Luftabwehr- und U-Boot-Abwehr geprobt. Dabei seien Raketen, Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe eingesetzt worden. Die Führung in Peking bezeichnete die Übungen als ernste Warnung an separatistische Kräfte in Taiwan. Der taiwanische Präsident Lai verurteilte das Manöver als "unverfrorene Provokation" und Gefahr für die Stabilität in der Region.

China betrachtet Taiwan als Teil seines Staatsgebiets und hat immer wieder mit einem Militäreinsatz gedroht, falls es nicht auf friedlichem Weg zu einer Vereinigung kommt.

