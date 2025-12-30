Säbelrasseln

Ein Soldat an Bord des chinesischen Flugzeugträgers Liaoning (Symbolbild) (picture alliance / AP Images)

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf das chinesische Militär berichtete, fanden die Übungen nördlich und südlich der Insel statt. Unter anderem seien Einsätze gegen Seeziele sowie Luftabwehr- und U-Boot-Abwehr geprobt worden, hieß es. Dabei seien Krigesschiffe und Kampfflugzeuge eingesetzt worden. Die Führung in Peking bezeichnete die Übungen als ernste Warnung an separatistische Kräfte in Taiwan.

Nach Angaben des taiwanesischen Verteidigungsministeriums wurden 130 Einsätze chinesischer Militärflugzeuge und Drohnen rund um die Insel registriert sowie 14 Kriegsschiffe.

China betrachtet Taiwan als Teil seines Staatsgebiets und hat immer wieder mit einem Militäreinsatz gedroht, falls es nicht auf friedlichem Weg zu einer Vereinigung kommt.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.