Militärische Präsenz

Das Außenministerium in Peking sprach von einer ernsten Warnung an die separatistischen Kräfte in Taiwan. Das dortige Verteidigungsministerium meldete die Sichtung von 59 chinesischen Flugzeugen, neun Kriegsschiffen und zwei Ballons. In der Mitteilung war von gemeinsamen Kampfpatrouillen die Rede.

China betrachtet das demokratische Taiwan als abtrünnige Provinz, die wieder mit dem Festland vereinigt werden soll, notfalls mit militärischer Gewalt.

