Berichte über Corona-Ursache

China hat die sogenannte Laborthese erneut als sehr unwahrscheinlich bezeichnet. (dpa / picture alliance / Chris Clor)

Eine Außenamtssprecherin erklärte darüber hinaus in Peking, WHO-Experten hätten in Wuhan mit Forschern relevanter Laboratorien gesprochen und seien zu dem Schluss gelangt, dass ein Durchsickern des Virus von dort höchst unwahrscheinlich sei. - Allerdings betont die WHO seit Jahren, dass alle Hypothesen zum Ursprung des Virus Sars-Covid-2 weiter auf dem Tisch lägen.

Medienberichten zufolge soll der Bundesnachrichtendienst im Jahr 2020 das Szenario eines Laborunfalls zu 80 bis 95 Prozent für wahrscheinlich gehalten haben. Das Kanzleramt unter der Bundeskanzlerin Merkel habe entschieden, dies unter Verschluss zu halten, hieß es unter anderem. Eine Sprecherin Merkels wies den Vorwurf zurück.

