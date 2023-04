Taiwan-Konflikt

China hält ein Militärmanöver in der Straße von Taiwan ab. (AP)

Die Übungen seien eine Warnung an separatistische Kräfte, hieß es in einer Erklärung der chinesischen Armee. Die kommunistische Führung in Peking betrachtet die demokratisch regierte Insel Taiwan als Teil der Volksrepublik. Nach Angaben des taiwanischen Verteidigungsministeriums sind neun Kriegsschiffe und über 70 Kampfflugzeuge aus China beteiligt. Die taiwanische Präsidentin Tsai Ing-wen sagte, dass ihr Land weiterhin mit den USA und anderen gleichgesinnten Ländern zusammenarbeiten werde. Sie war erst vor wenigen Tagen von einer Reise in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt. Dort war sie mit dem Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, McCarthy, zusammengekommen. Die Regierung in Peking hatte dagegen protestiert.

