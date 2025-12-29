Spannungen um Taiwan

Peking sprach von einer ernsten Warnung an Befürworter einer Unabhängigkeit Taiwans und vor Einmischung von außen. Es ist das erste Mal, dass China öffentlich erklärt, mit einer Militärübung auf die Abschreckung einer ausländischen militärischen Einmischung abzuzielen.
Teil des Manövers sind für den morgigen Dienstag angesetzte Schießübungen in fünf Zonen rund um die Insel. Dafür werden der See- und Luftraum für zehn Stunden gesperrt.
Taiwan erklärte, China ignoriere internationale Normen; das Manöver sei eine militärische Einschüchterung.
Hintergrund sind vermutlich Äußerungen der japanischen Ministerpräsidentin Takaichi, wonach ein hypothetischer chinesischer Angriff auf Taiwan eine militärische Reaktion Tokios auslösen könnte.
