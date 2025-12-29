Spannungen um Taiwan

China startet Manöver rund um Taiwan. (Handout / Australian Defence Force / AFP)

Peking sprach von einer ernsten Warnung ‌an Befürworter einer Unabhängigkeit Taiwans und vor Einmischung von außen. Es ist das ‍erste Mal, ​dass China öffentlich erklärt, mit einer Übung der Armee auf die Abschreckung einer ausländischen militärischen Einmischung abzuzielen. Hintergrund sind vermutlich Äußerungen der japanischen Ministerpräsidentin Takaichi, wonach ein chinesischer Angriff auf Taiwan eine militärische Reaktion ihres Landes zur Folge haben könnte.

Teil des Manövers sind für morgen angesetzte Schießübungen in ​fünf Zonen ​rund um die ​Insel. Dafür werden der See- und Luftraum ‌für zehn Stunden gesperrt. Offiziellen Angaben zufolge sind fast 900 Flüge und mehr als 100.000 Passagiere betroffen. Die Routen der Handelsschiffe, die taiwanesische Häfen ansteuern und verlassen, seien von den chinesischen Übungen unbeeinflusst.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.