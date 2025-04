Chinas Wirtschaft wächst, dürfte aber durch den Handelskrieg mit den USA leiden. (imago / Pond5 Images / zulkarnaens)

Dem Nationalen Statistikamt zufolge stieg das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal um 5,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Daten stammen aus der Zeit vor der Eskalation im Handelskonflikt mit den USA. Einem Medienbericht zufolge wies China seine Fluggesellschaften an, ab sofort keine Maschinen mehr vom amerikanischen Flugzeughersteller Boeing zu kaufen. Boeing bestätigte den Bericht bislang nicht. Allein die drei großen staatlichen Unternehmen Air China, China Eastern und China Southern Airlines haben insgesamt mehr als 100 Boeing-Flugzeuge bestellt, die eigentlich in den nächsten Jahren ausgeliefert werden sollen. Profitieren könnte der europäische Airbuskonzern. Unterdessen wollen die USA offenbar ihre Handelspartner dazu drängen, deren Geschäfte mit Peking einzuschränken und den Transport chinesischer Waren durch ihre Länder oder die Ansiedlung chinesischer Firmen zu untersagen. Laut dem "Wall Street Journal" will Washington dazu die Verhandlungen mit mehr als 70 Staaten über Zölle nutzen.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.