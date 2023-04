Katholische Kirche

Die Xujiahui-Kathedrale in Schanghai ist die Bistumskirche der chinesischen Wirtschaftsmetropole. (dpa / ChinaFotoPress/ MAXPPP / Wang Feng)

Wie der Heilige Stuhl in Rom mitteilte, wurde der chinesische Bischof Shen Bin aus der Diözese Haimen in die nahegelegene Wirtschaftsmetropole versetzt. Darüber hätten die Behörden in Peking vor einigen Tagen informiert. Dass der Bischof sein neues Amt sogar bereits angetreten habe, habe man aus den Medien erfahren.

Zwischen Peking und der römisch-katholischen Kirche gibt es seit 2018 eigentlich ein Abkommen, wonach die Ernennung von Bischöfen im gegenseitigen Einvernehmen geregelt werden soll. Der Vatikan unterhält als eines von nur wenigen Ländern weltweit keine offiziellen diplomatischen mit der Volksrepublik China, sondern mit Taiwan.

Diese Nachricht wurde am 05.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.