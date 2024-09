Strategische russische Atomrakete bei einer Militärparade (Archivbild) (picture alliance / dpa / Yuri Kochetkov)

Auch auf den Einsatz chemischer und biologischer Massenvernichtungswaffen sollte verzichtet werden, heißt es in einer Erklärung, die nach einem Ministertreffen am Rande der UNO-Generalversammlung in New York veröffentlicht wurde. Zudem sollten Atomanlagen und andere Energieeinrichtungen nicht das Ziel militärischer Einsätze sein.

Das Dokument wurde von insgesamt zwölf Ländern unterzeichnet, darunter China, Brasilien und die Türkei.

Der Aufruf ist eine Reaktion auf neue Drohungen des russischen Präsidenten Putin . Er erklärte, dass Russland im Fall schwerer Luftangriffe auf sein Territorium Atomwaffen einsetzen könnte. Der ukrainische Präsident Selenskyj warf Moskau vor, Kernreaktoren in seinem Land angreifen zu wollen.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.