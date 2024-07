Chinesische Kriegsschiffe im russischen Wladiwostok vor einem Manöver (ITAR-TASS / Yury Smityuk)

Nach Angaben der chinesischen Marine sind alle vorgesehenen Übungen von "Joint Sea 2024" abgeschlossen. An dem sechstägigen Manöver nahmen unter anderem sieben Kriegsschiffe teil. Es fand vor der Küste der Hafenstadt Zhanjiang in der südchinesischen Provinz Guangdong statt. Zhanjiang liegt am Südchinesischen Meer, das China fast komplett für sich beansprucht. Aber auch die Anrainerstaaten Brunei, Indonesien, Malaysia, die Philippinen und Vietnam erheben Anspruch auf Teile des Seegebiets.

Die langjährigen Verbündeten China und Russland haben ihre wirtschaftliche und diplomatische Zusammenarbeit seit Beginn des Ukraine-Kriegs weiter verstärkt. Peking hat den Krieg bisher nicht öffentlich verurteilt und liefert weiter zivil wie militärisch nutzbare Güter an Moskau.

