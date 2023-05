G7-Treffen

China und Russland kritisieren Gipfel-Beschlüsse

China hat mit scharfer Kritik auf Beschlüsse des G7-Gipfels in Hiroshima reagiert. Ein Sprecher des Außenamtes in Peking warf den sieben führenden demokratischen Industriestaaten Verunglimpfung und Einmischung in innere Angelegenheiten vor. Die G7 sängen das "Lied einer friedlichen Welt", unterdrückten aber die Entwicklung anderer Länder.

20.05.2023