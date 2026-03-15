Chinas Vize-Regierungschef He Lifeng kommt in Paris mit US-Finanzminister Scott Bessent und dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer zusammen (Archivbild) (dpa / Johannes Neudecker)

Wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhu berichtet, soll das Treffen unter der Leitung von US-Finanzminister Bessent und dem chinesischen Vizepremier He den Weg für den Staatsbesuch von US-Präsident Trump in Peking ebnen. Dem Weißen Haus zufolge trifft Trump in zwei Wochen den chinesischen Staatspräsidenten Xi. Eine konkrete Bestätigung dafür liegt aus Peking noch nicht vor.

Die Gespräche finden vor dem Hintergrund angespannter Handelsbeziehungen statt. Washington hatte in dieser Woche neue Untersuchungen zu angeblichen Überkapazitäten in wichtigen Industrien angekündigt und unter anderem China mit weiteren Strafzöllen gedroht. Peking wies die Vorwürfe zurück und behielt sich Gegenmaßnahmen vor.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.