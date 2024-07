BRICS-Staaten

Chinas Präsident Xi Jinping wird den Beitritt Kasachstans in die BRICS-Gemeinschaft unterstützen (Archivbild). (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Tingshu Wang)

Staatsmedien berichten über eine entsprechende Äußerung des chinesischen Staatschefs Xi, der sich derzeit in der kasachischen Hauptstadt Astana aufhält. Dort nimmt er an einem Treffen der Staatschefs der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit teil. Dabei soll es um Sicherheitsfragen gehen. Auch der russische Staatschef Putin ist in Astana.

Zur BRICS-Gruppe der wichtigsten Schwellenländer gehören bisher Brasilien, Russland, Indien, China sowie Südafrika und seit Jahresbeginn auch Ägypten, Äthiopien, der Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate.

