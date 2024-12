Begrüßung von Lai Ching-te durch Hawaiis Gouverneur Josh Green (Bildmitte) am Flughafen. Am unteren Bildrand ist der rote Teppich zu sehen. (AFP / TAIWAN PRESIDENTIAL OFFICE)

Das Außenministerium in Peking erklärte, die Volksrepublik werde die Entwicklungen genau beobachten und starke Maßnahmen ergreifen, um ihre

territoriale Integrität zu verteidigen. China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz. Nur wenige Länder erkennen Taiwan als Staat an.

Auf der ersten Station seiner Pazifik-Reise war der taiwanische Präsident Lai am Flughafen von Honolulu mit einem roten Teppich empfangen worden, wie sein Büro mitteilte. Dies kann auf diplomatischer Ebene als Zeichen eines Staatsbesuchs interpretiert werden. Am Abend ist ein Treffen mit Vertretern der US-Regierung geplant. Lai wird nach seinem Besuch in Hawaii auf die Marschallinseln sowie nach Tuvalu und Palau weiterreisen.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.