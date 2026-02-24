Wirtschaftsstreit

China verhängt Handelsbeschränkungen gegen Japan. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Andre M. Chang)

Betroffen sind nach Angaben des Handelsministeriums in Peking mehrere Tochterfirmen des japanischen Konzerns "Mitsubishi Heavy Industries" und weitere Unternehmen unter anderem aus der Luftfahrt- und Rüstungsbranche. Sie dürfen ab sofort keine chinesischen Exportgüter mehr beziehen, die sowohl für zivile als auch militärische Zwecke eingesetzt werden können. Die chinesische Regierung begründete die Maßnahme damit, dass die Unternehmen das japanische Militär stärkten. China müsse die nationale Sicherheit schützen.

Der Schritt dürfte eine weitere Reaktion auf Äußerungen der japanischen Ministerpräsidentin Takaichi vom vergangenen November darstellen. Sie hatte damals erklärt, ein Angriff Chinas auf Taiwan würde eine existenzbedrohende Situation für Japan darstellen, was zu einer militärischen Reaktion führen könne.

