Ein Screenshot der US-Generalstaatsanwaltschaft vom Einsatz des US-Militärs auf einem venezolanischen Öltanker. (picture alliance / Newscom / HANDOUT)

Mit dem Aufbringen des für China bestimmten Schiffes hätten die USA das Völkerrecht schwer verletzt, erklärte das Außenministerium in Peking. Venezuela habe das Recht, Beziehungen zu anderen Ländern zu unterhalten und Handel zu treiben. China ist weltweit der größte Abnehmer von venezolanischem Öl. Die US-Küstenwache hatte den Tanker am Samstag in internationalen Gewässern abgefangen. Laut dem US-Präsidialamt gehört das unter falscher Flagge fahrende Schiff zur sogenannten Schattenflotte Venezuelas, mit der Sanktionen umgangen werden. Die USA hatten zuvor eine Blockade für Tanker angekündigt, die Venezuela anlaufen oder von dort ablegen.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.