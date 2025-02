Das chinesische Handelsministerium in Peking (dpa-Bildfunk / AP / Oliver Zhang)

Dazu gehören Elemente wie Wolfram, Tellur, Wismut, Molybdän und Indium. Mehrere davon sind von den USA als kritische Mineralien eingestuft. Das heißt, ihnen wird wesentliche Bedeutung für die wirtschaftliche oder nationale Sicherheit beigemessen. Das Handelsministerium in Peking führte aus, die Kontrollen träten sofort in Kraft. Sie dienten der Wahrung nationaler Sicherheitsinteressen. China dominiert den Abbau beziehungsweise die Veredelung dieser Metalle, deren Anwendungsgebiete von Solarmodulen über die Atomforschung bis hin zu panzerbrechenden Granaten reichen. Zuvor hatte China bereits Gegenzölle für die Einfuhr einer Reihe von Produkten aus den USA angekündigt - darunter Kohle, Flüssigerdgas und Rohöl. Sie sollen in einer Woche in Kraft treten.

Zuvor hatte US-Präsident Trump Zusatzzölle in Höhe von zehn Prozent auf alle Importwaren aus China verhängt.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.