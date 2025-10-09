China weitet Exportkontrollen für Seltene Erden aus. (dpa-Bildfunk / AP / Oliver Zhang)

Wie das Handelsministerium in Peking mitteilte, dürfen Technologien und Fachwissen zur Gewinnung und Verarbeitung dieser Metalle künftig nur noch mit Genehmigung weitergegeben werden. Auch Software, technische Pläne und Unterlagen für Wartung oder Reparatur fallen unter die neuen Regeln. Damit dürfte es für ausländische Firmen schwerer werden, selbst eine unabhängige Verarbeitung außerhalb Chinas aufzubauen.

Beobachter sehen die neuen Bestimmungen vor dem Hintergrund wachsender Spannungen im Technologiewettbewerb mit den USA. Washington hat China schon vor längerem mit weitreichenden Exportbeschränkungen für Hochleistungschips belegt. Zudem schwelt zwischen beiden Seiten ein Zollstreit.

Seltene Erden werden für viele moderne Produkte gebraucht - etwa für Elektromotoren oder Windräder. China ist der weltweit größte Produzent und verarbeitet einen Großteil der globalen Mengen.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.