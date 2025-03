Der chinesische Außenminister Wang Yi will im Zollstreit mit den USA nicht nachgeben, hier ein Archivbild (imago / ZUMA Wire / Msc/ Lukas Barth-Tuttas )

Die Vereinigten Staaten könnten die Fentanyl-Krise nur selbst lösen, sagte Wang in Peking am Rande des Volkskongresses. Die US-Regierung hatte diese Woche Strafzölle gegen China verdoppelt. Präsident Trump wirft China vor, für die Produktion der Droge Fentanyl verantwortlich zu sein. China hat mit Gegenzöllen reagiert.

Im Streit mit Mexiko und Kanada setzte Trump unterdessen die Strafzölle für vier Wochen aus. Die Zölle in Höhe von zumeist 25 Prozent auf Importe aus den beiden Ländern waren erst am Dienstag in Kraft getreten. Vor dem Aussetzen der Zölle hatte Trump mit der mexikanischen Präsidentin Sheinbaum und dem kanadischen Premierminister Trudeau telefoniert.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.