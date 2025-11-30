Diplomatie

Chinas Außenminister Wang (Pavel Bednyakov / Pool AP / AP / dpa / Pavel Bednyakov)

Mit seinem zweitägigen Besuch folgt Wang nach Angaben aus Peking einer Einladung des Sekretärs des russischen Sicherheitsrats, Schoigu. Es gehe darum, sich über "internationale und regionale Fragen von gemeinsamem Interesse auszutauschen", hieß es. Zudem solle die Kommunikation und Koordination beider Länder besprochen werden. Die ukrainische Regierung hat China wiederholt vorgeworfen, Russland mit kriegswichtigen Gütern zu beliefern. Außerdem bezieht China weiter Öl und Gas aus Russland.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.