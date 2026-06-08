Er kommt dort in der Hauptstadt Pjöngjang mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un zusammen. Es ist Xis erste Reise in das Nachbarland seit fast sieben Jahren.
Die Regierung in Peking bemüht sich, Nordkorea wieder enger an sich zu binden. Das diktatorisch regierte Land ist der einzige formelle Bündnispartner Chinas, hatte sich zuletzt aber verstärkt Russland zugewandt und sogar mit Soldaten am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine beteiligt.
Das Treffens findet vor dem Hintergrund neuer nukleare Drohgebärden Nordkoreas statt: Kim hatte kürzlich einen deutlichen Ausbau des Atomwaffenarsenals seines Landes angekündigt.
Diese Nachricht wurde am 08.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.