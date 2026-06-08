Fernost
Chinas Machthaber Xi besucht heute Nordkorea - Peking will Pjöngjang enger an sich binden

Chinas Staats- und ​Parteichef Xi Jinping wird heute zu einem zweitägigen Besuch in Nordkorea erwartet.

    Die beiden stehen auf einem großen Platz und schütteln sich lächelnd die Hände. Man sieht sie von der Seite.
    Früheres Treffen im September in Peking: Xi (i.) begrüßt Kim. (picture alliance / YONHAPNEWS AGENCY / Yonhap)
    Er kommt dort in der Hauptstadt Pjöngjang mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un zusammen. Es ⁠ist Xis erste ⁠Reise in das Nachbarland seit fast sieben Jahren.
    Die Regierung in Peking bemüht ⁠sich, Nordkorea wieder enger an sich zu binden. Das diktatorisch regierte Land ist der einzige ⁠formelle Bündnispartner Chinas, hatte sich zuletzt aber verstärkt Russland zugewandt und sogar mit Soldaten am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine beteiligt.
    Das Treffens findet vor dem Hintergrund neuer nukleare Drohgebärden Nordkoreas statt: Kim hatte kürzlich einen deutlichen Ausbau des Atomwaffenarsenals seines Landes angekündigt.
    Diese Nachricht wurde am 08.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.