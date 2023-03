Desinformation

Über die Rolle Chinas im russischen Krieg gegen die Ukraine wird derzeit viel diskutiert. Es geht um Deutungshoheit, wenn die USA mutmaßt, dass China Waffen an Russland liefert , und der chinesische Staatspräsident Xi Jinping dem Westen Unterdrückung vorwirft . Bis heute weigere sich China, von einem Krieg in der Ukraine zu sprechen. Stattdessen sei die Rede von Konflikt, Krise oder Spannung, so die Journalistin Joyce Lee.