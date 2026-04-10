Der chinesische Präsident Xi Jinping hat die taiwanesische Oppositionsführerin Cheng empfangen. (AFP / I-HWA CHENG)

Es ist der erste Besuch dieser Art seit zehn Jahren. Er findet inmitten zunehmender Spannungen zwischen Peking und Taiwan statt. China betrachtet die Insel als Teil seines Staatsgebiets. Taiwanesischen Fernsehberichten zufolge sagte Cheng, beide Seiten sollten zusammenarbeiten, um ein modernes China zu errichten. Xi erklärte, es werde sich nichts daran ändern, dass Landsleute auf beiden Seiten sich annäherten und zusammenfänden. Die Regierung in Taipeh hatte die Oppositionsführerin vor der Abreise vor Alleingängen gewarnt. Cheng hatte den Vorsitz der oppositionellen, pro-chinesischen Partei "Kuomintang" im November übernommen.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.