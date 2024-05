Chinas Präsident Xi Jinping, seine Frau Peng Liyuan und der französische Premierminister Gabriel Attal auf dem Flughafen Orly. (AP / Michel Euler)

Leyen kommt in Paris mit Xi und dem französischen Präsidenten Macron zusammen. Im Vorfeld betonte sie, sie habe Xi bereits in der Vergangenheit klargemacht, dass die aktuellen Ungleichheiten beim Marktzugang nicht nachhaltig seien. Massiv subventionierte chinesische Produkte führten zu einem unfairen Handel. Die Kommissionspräsidentin warnte in diesem Zusammenhang vor einer Deindustrialisierung in Europa.

Gegen den Besuch Xis hatte es im Vorfeld Proteste unter anderem wegen der Lage der Menschenrechte in China gegeben. Es ist seine erste Europareise seit der Coronapandemie.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.