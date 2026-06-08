Er wurde am Flughafen in Pjöngjang vom nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un empfangen. Es ist Xis erste Reise in das Nachbarland seit fast sieben Jahren.
Die Regierung in Peking bemüht sich, Nordkorea wieder enger an sich zu binden. Das diktatorisch regierte Land ist der einzige formelle Bündnispartner Chinas, hatte sich zuletzt aber verstärkt Russland zugewandt. Xi hatte vor seinem Besuch von "Entwicklungschancen" für beide Staaten gesprochen.
Die Regierung in Peking bemüht sich, Nordkorea wieder enger an sich zu binden. Das diktatorisch regierte Land ist der einzige formelle Bündnispartner Chinas, hatte sich zuletzt aber verstärkt Russland zugewandt. Xi hatte vor seinem Besuch von "Entwicklungschancen" für beide Staaten gesprochen.
Das Treffen findet vor dem Hintergrund neuer nuklearer Drohgebärden Nordkoreas statt: Kim hatte kürzlich einen deutlichen Ausbau des Atomwaffenarsenals seines Landes angekündigt.
Diese Nachricht wurde am 08.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.