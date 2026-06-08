Fernost
Chinas Staats- und Parteichef Xi in Nordkorea eingetroffen - Peking will Pjöngjang enger an sich binden

Der chinesische Staats- und ​Parteichef Xi Jinping ist zu einem zweitägigen Besuch in Nordkorea eingetroffen.

    Die beiden stehen auf einem großen Platz und schütteln sich lächelnd die Hände. Man sieht sie von der Seite.
    Früheres Treffen im September in Peking: Xi begrüßt Kim. (picture alliance / YONHAPNEWS AGENCY / Yonhap)
    Er wurde am Flughafen in Pjöngjang vom nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un empfangen. Es ⁠ist Xis erste ⁠Reise in das Nachbarland seit fast sieben Jahren.
    Die Regierung in Peking bemüht ⁠sich, Nordkorea wieder enger an sich zu binden. Das diktatorisch regierte Land ist der einzige ⁠formelle Bündnispartner Chinas, hatte sich zuletzt aber verstärkt Russland zugewandt. Xi hatte vor seinem Besuch von "Entwicklungschancen" für beide Staaten gesprochen.
    Das Treffen findet vor dem Hintergrund neuer nuklearer Drohgebärden Nordkoreas statt: Kim hatte kürzlich einen deutlichen Ausbau des Atomwaffenarsenals seines Landes angekündigt.
    Diese Nachricht wurde am 08.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.