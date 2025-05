Dipolomatie

Ausbau der Zusammenarbeit: Chinas Staatschef Xi und Russlands Präsident Putin (Archvbild). (picture alliance / dpa / TASS / Alexander Shcherbak)

Bei einem Treffen mit Russlands Staatschef Putin soll es am morgigen Donnerstag nach Angaben des Kremls um den Bau einer zweiten Gasexportleitung nach China gehen. Weitere Themen seien der Krieg in der Ukraine und die Wiederaufnahme der Beziehungen zwischen Russland und den USA. Als ranghöchster Staatsgast wird Xi dann an der Parade zum Gedenken an Russlands Sieg im Zweiten Weltkrieg teilnehmen, die am Freitag in Moskau stattfindet.

Außerdem ist die Unterzeichnung mehrerer Verträge auf Regierungsebene vorgesehen.

